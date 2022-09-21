СМИ: Пентагон проверит работу своих подразделений в соцсетях

Пентагон. Фото: pixabay.com

Пентагон распорядился провести проверку работы своих подразделений после того, как крупные социальные сети объявили об удалении фейковых учетных записей, которые, вероятнее всего, были созданы военными США, передает The Washington Post.

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Несколько недель назад интернет-исследователи Graphika и Стэндфордская интернет-обсерватория раскрыли информацию о том, что за последние годы Twitter и Facebook удалили более 150 фейковых аккаунтов, которые, вероятнее всего, контролировались военными США. Исследователи не уточнили, когда произошли удаления, но источники сообщают, что события имели место в течение последних двух или трех лет.

Журналисты The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщают, что в некоторых из публикаций, распространяемых фейковыми аккаунтами, продвигались идеи об империалистической войне Кремля на территории Украины и предупреждения о прямом влиянии этого конфликта на страны Центральной Азии

Журналисты сообщают, что штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) проведет масштабную проверку собственных подразделений на предмет использования фейковых аккаунтов в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988667-smi-pentagon-proverit-rabotu-svoih-podrazdeleniy-v-sotssetyah/