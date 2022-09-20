Европейский суд по правам человека впервые в истории возглавит женщина

Зал Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Иллюстративное фото: Frederick Florin/AFP via Getty Images

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в истории избрал своим председателем женщину. Международный судебный орган возглавила Шиофра О'Лири, говорится в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

"Шиофра О'Лири - первая женщина-председатель Европейского суда по правам человека. О'Лири сменила на этом посту Роберта Спано (Исландия). Она вступит в должность 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

54-летняя уроженка Ирландии Шиофра О'Лири с 2015 года занимает пост судьи Европейского суда по правам человека. А пост вице-председателя ЕСПЧ она занимала со 2 января 2022 года.

Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все государства-члены Совета Европы, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ является международным судебным органом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988658-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-vpervye-v-istorii-vozglavit-zhenschina/