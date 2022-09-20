Politico: США передадут Таджикистану и Узбекистану военные самолеты в обмен на сделку

Военный самолет. Иллюстративное фото: Pexels

США хотят предоставить Узбекистану и Таджикистану часть своих военных самолетов, которые были перевезены из Афганистана, в обмен на помощь в борьбе с терроризмом, передает Politico со ссылкой на источник.

Американские военные самолеты были перевезены афганскими пилотами в Узбекистан и Таджикистан из Афганистана, когда к власти пришли талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Впоследствии "Талибан" потребовал от Ташкента и Душанбе вернуть воздушные судна, но последние отказались, заявляя, что это собственность США.

50 военных самолетов все еще остаются на территории Узбекистана и Таджикистана. Тем временем Штаты ведут с представителями этих стран переговоры.

Как говорит источник издания, Вашингтон сначала проведет оценку пригодности самолетов к полетам, затем неназванную часть из них передаст Бишкеку и Душанбе в обмен на "неофициальное соглашение".

Последнее может включать в себя расширение обмена разведданными между сторонами, а также в долгосрочной перспективе базирование войск или самолетов США в Таджикистане и Узбекистане для наблюдения за возможной террористической деятельностью в Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988624-politico-ssha-peredadut-tadzhikistanu-i-uzbekistanu-voennye-samolety-v-obmen-na-sdelku/