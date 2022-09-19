Почетный император Акихито и его супруга Митико. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Почетного японского императора Акихито госпитализировали в понедельник, 19 сентября, для проведения операций на глазах, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

88-летний Акихито вместе со своей супругой почетной императрицей Митико прибыл в госпиталь при Токийском университете. Ему будет проведена операция по удалению катаракты на левом глазу.

Операция на правом глазу будет проведена 25 сентября.

В июле этого года почетный император Японии Акихито был госпитализирован с сердечной недостаточностью. Вскоре после этого сообщалось, что он идет на поправку. При этом с июня он находился на медикаментозном лечении.

Император Акихито правил Японией с 1989 по 2019 год. Его преемником стал старший сын Нарухито.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988460-pochetnyy-imperator-yaponii-akihito-byl-gospitalizirovan/