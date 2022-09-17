Конфликт на кыргызско-таджикской границе: увеличилось число пострадавших

Боец кыргызского спецназа. Архивное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

В результате столкновений на кыргызско-таджикской границе пострадал 121 человек, сообщает Минздрав Кыргызстана. Данные министерства приводит издание 24.kg.

По состоянию на 14:00 количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 121 человек, из них семерых отправили на амбулаторное лечение.

По информации от 09:00, число пострадавших от боевых действий составляло 103.

Министерство по ЧС Кыргызстана на своем официальном сайте сообщает, что в безопасную зону эвакуировано уже 136 770 граждан.

По всей Баткенской области (регион, граничащий с Таджикистаном) открыты пункты временного размещения, в которых размещено 4458 граждан.

В регион поступает гуманитарная помощь из Государственного фонда материальных резервов, Ошской области, а также от Организации Объединенных Наций (ООН).

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась утром 16 сентября. Ответственность за начало конфликта стороны возложили друг на друга.

Минздрав Кыргызстана насчитал 24 погибших среди своих граждан. Со стороны Таджикистана точных цифр пока не называлось.

К этому моменту в одной из областей Кыргызстана введен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988301-kyrgyzsko-tadzhikskiy-konflikt-postradal-121-chelovek-bolee-136-tys-grazhdan-evakuirovali/