Путин поддержал вступление Беларуси и Ирана в ШОС

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на саммите в Самарканде поддержал вступление Беларуси и Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

"Россия, безусловно, выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Исламской Республики Иран, на что нацелены подписываемые сегодня соответствующие документы, меморандум", - сказал Путин.

Также российским президентом было одобрено предстоящее вступление Беларуси в ШОС.

"Поддерживаем вынесенное на утверждение совета глав государств решение о начале процедуры приема республики Беларусь в члены ШОС", - сказал Путин.

Саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября в Самарканде, Узбекистан.

Ранее во время встречи с Си Цзиньпином на полях ШОС Путин заявил, что Россия ценит "сбалансированную позицию" Китая по Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988204-putin-podderzhal-vstuplenie-belarusi-i-irana-v-shos/