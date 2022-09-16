Песков опроверг публикацию The Sun о покушении на Путина в Москве

Владимир Путин. Фото: VLADIMIR SMIRNOV/POOL/AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию британского таблоида, в которой утверждалось, что на президента России Владимира Путина было совершено покушение в Москве, передает РИА Новости.

В публикации The Sun говорилось, что на жизнь российского президента якобы покушались. Во время его пребывания в Москве что-то взорвалось на месте следования его кортежа. Инцидент произошел 14 сентября, говорится в газете.

На вопрос журналистов, соответствует ли информация действительности, Песков ответил отрицательно.

Тем временем 15 сентября Путин вылетел в Самарканд для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Сообщается, что на полях мероприятия он собирался провести ряд двусторонних встреч с коллегами из Китая, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1988078-peskov-oproverg-publikatsiyu-the-sun-o-pokushenii-na-putina-v-moskve/