Министр образования США раскритиковал рейтинги колледжей и вузов

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Министр образования США Мигель Кардона раскритиковал традицию составления рейтингов лучших колледжей и вузов. По его словам, в таких хит-парадах первые места всегда занимают те учебные заведения, образование в которых самое дорогое, передает The Washington Post.

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По мнению Мигеля Кардоны, в рейтинговой системе внимание уделяется дороговизне образования, репутации вуза и его "эксклюзивности", то есть недоступности этого образования для большинства людей. В то время как наиболее объективными критериями являются экономическая мобильность и высокий возврат инвестиций. Министр образования не упомянул рейтинг от US News & World Report, однако все догадались, что критика прозвучала в адрес именно этой организации. Рейтинг вузов от US News составляется с 1983 года и во многом формирует представление американцев о системе высшего образования в стране.

Исследования показывают, что рейтинги сильно влияют на студентов, поступающих в колледжи и вузы. Опрос первокурсников колледжей, проведенный Исследовательским институтом высшего образования Университета Калифорнии в 2019 году, показал, что 15% абитуриентов выбрали учебное заведение, ориентируясь на один из популярных рейтингов. Это на 10% больше людей, чем в 2000 году.

Майкл Ицковиц, работавший в Министерстве образования в правительстве Барака Обамы, заявил, что сейчас людей, наконец-то, стало больше интересовать, получают ли выпускники достаточно хорошие знания, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу. Этот показатель становится намного важнее, чем "эксклюзивность" университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987488-ministr-obrazovaniya-ssha-raskritikoval-reytingi-kolledzhey-i-vuzov/