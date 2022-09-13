Во время траурной процессии у гроба Елизаветы II произошел скандал из-за принца Эндрю

Принц Эндрю сопровождает гроб королевы во время траурной процессии. Фото: Owen Humphreys/WPA Pool/Getty Images

В Эдинбурге во время церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II произошел скандал. Молодой парень начал выкрикивать оскорбления в адрес принца Эндрю, передает Daily Record.

Когда за гробом следовали дети королевы, среди которых был принц Эндрю, один из зрителей начал выкрикивать оскорбления в его адрес.

"Ты – больной старик!" – кричал молодой человек из толпы.

А зрители начали петь "Боже, храни короля", чтобы заглушить слова молодого человека.

Полицейским удалось задержать дебошира, а церемония продолжилась. В соцсетях опубликован видеоролик, на котором запечатлен произошедший инцидент.

В январе принц Эндрю лишился всех воинских званий и права на королевское покровительство после скандала с изнасилованием. Женщина по имени Вирджиния Джуффре заявила, что герцог изнасиловал ее в 2001 году, когда ей было 17 лет. Сам принц Эндрю отрицал все с самого начала и утверждает, что не помнит, встречался ли вообще в жизни с Джуффре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987439-vo-vremya-traurnoy-protsessii-u-groba-elizavety-ii-proizoshel-skandal-iz-za-printsa-endryu/