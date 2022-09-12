Рейсы из Ташкента в Нур-Султан и Алматы задержали из-за ЧП в аэропорту

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Задымление произошло в терминале вылета международных авиалиний аэропорта Ташкента вчера, 11 сентября. Всех пассажиров и сотрудников авиагавани эвакуировали, сообщает официальный Telegram-канал аэропортов Узбекистана.

В аэропорт немедленно прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. Чтобы устранить замыкание и не допустить пожара, было решено временно обесточить терминал аэропорта.

"Задымление началось в подвале около 10:30. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города, задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10:40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания", – прокомментировал директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев.

Отмечается, что из-за ЧП были задержаны вылеты трех рейсов – в Алматы, Нур-Султан и Москву.

"Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани. К этому часу уже большая часть терминала подключена к электричеству", – отмечается в сообщении.

Терминалы прилета и внутренних линий работают в штатном режиме.

Согласно информации на сайте аэропорта Ташкента, задержанные из-за ЧП рейсы в Нур-Султан и Алматы вылетят сегодня утром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987227-reysy-iz-tashkenta-v-nur-sultan-i-almaty-zaderzhali-iz-za-chp-v-aeroportu/