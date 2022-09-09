США запретили технологическим компаниям строить заводы в Китае

Иллюстративное фото: Al Messerschmidt/Getty Images

Правительство США запретило компаниям, занимающимся передовыми технологиями, строить заводы в Китае в течение следующих десяти лет. Администрация президента Байдена заявила, что компании, получающие федеральное финансирование, должны снизить зависимость от Китая, передает BBC.

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Этот запрет является частью стратегии США по развитию собственного производства полупроводников. На эти цели уже выделено 50 млрд долларов. Соответствующий план был принят после того, как представители бизнеса долгое время жаловались на сильную зависимость от Китая в данном вопросе и настаивали на усиленной господдержке.

"Мы собираемся установить барьеры, чтобы те компании, которые получают государственное финансирование, не могли поставить под угрозу национальную безопасность. Они больше не смогут использовать эти деньги для инвестиций в Китай. Те компании, у которых уже есть заводы в Китае, могут лишь расширять действующие линии производства, но не строить новые", — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

В настоящее время США производят примерно 10% мирового объема полупроводников, которые используются в производстве автомобилей, мобильных телефонов и множестве других видов техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986782-ssha-zapretili-tehnologicheskim-kompaniyam-stroit-zavody-v-kitae/