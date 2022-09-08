Скончался писатель и соавтор Стивена Кинга Питер Страуб

Питер Страуб. Фото: Jeffrey Vock/Getty Images

В Нью-Йорке на 80-м году жизни скончался американский писатель и соавтор Стивена Кинга Питер Страуб. Смерть подтвердила его супруга Сьюзан, передает The New York Times.

По словам жены писателя Сьюзан, он скончался в медицинском центре Ирвинга Колумбийского университета из-за возникших осложнений после перелома бедра. Питеру Страубу было 79 лет.

Друг Страуба Стивен Кинг отреагировал на смерть писателя на своей странице в Twitter.

"Печальный день. Мой друг и невероятно талантливый коллега и соавтор Питер Страуб скончался. Работать с ним было одним из самых больших удовольствий в моей творческой карьере", – написал он.

Питер Страуб является автором таких романов, как "Джулия", "История призраков", "Парящий дракон", "Обитель теней", "Коко" и других. Вместе со Стивеном Кингом он написал "Талисман" и "Черный дом". Они обсуждали третью книгу, но на момент смерти Страуба она все еще находилась на начальной стадии.

Ранее скончался актер из сериалов "Физрук" и "Интерны" Максим Пинскер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986722-skonchalsya-pisatel-i-soavtor-stivena-kinga-piter-straub/