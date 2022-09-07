Белый дом решил не признавать Россию спонсором терроризма

Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон решил не включать Россию в перечень стран-спонсоров терроризма, об этом говорится на сайте администрации президента США.

"Как сказал сам президент и как думаем мы, это не самый эффективный и мощный инструмент продвижения вперед", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Карин Жан-Пьер, признание России страной-спонсором терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и всего мира, поставить под угрозу соглашения по Черному морю и усугубить мировой продовольственный кризис.

В июне комитет Сената США по международным отношениям одобрил резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Однако госдепартамент США неофициально предупредил членов Конгресса о негативных последствиях в случае объявления России государством-спонсором терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986542-belyy-dom-reshil-ne-priznavat-rossiyu-sponsorom-terrorizma/