Байден назвал идиотом пытавшегося перебить его протестующего

Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN/AFP via Getty Images

Американский президент Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался перебить его во время выступления в штате Висконсин в честь празднуемого в США Дня труда, передает The Hill.

Когда Байден произносил речь в штате Висконсин, кто-то из протестующих пытался перебить его и сорвать выступление.

"Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом", – сказал президент США в ответ на крики.

Отмечается, что во время выступления американский лидер рассказывал о законодательных победах демократов, таких как прошлогодний законопроект о программе помощи при пандемии, законопроект об инвестициях в отечественное производство полупроводников, который он подписал в августе.

"Мы находимся в состоянии борьбы за душу Америки", – заявил он.

Ранее неудачные попытки американского президента надеть пиджак попали на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986396-bayden-nazval-idiotom-pytavshegosya-perebit-ego-protestuyuschego/