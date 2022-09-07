Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция запущена в Великобритании

Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейшая в мире морская ветряная электростанция, расположенная в 89 км от побережья Йоркшира в Великобритании, заработала на полную мощность. По данным датской энергетической компании Orsted, мощность такой станции составляет более 1,3 гигаватт, передает CNBC.

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Объект, который датская энергетическая компания Orsted назвала "крупнейшей в мире морской ветряной электростанцией" полностью введен в эксплуатацию. 165 турбин предназначены для обеспечения электроэнергией более 1,4 млн домов в Великобритании.

"Один оборот лопастей ветряной турбины может питать дом среднего размера в течение 24 часов", — заявили в компании.

Электростанция заработала как раз в то время, когда европейские страны оказались в кризисе из-за отказа от российского ископаемого топлива после вторжения России в Украину.

Глобальные события подчеркивают важность развития проектов в области возобновляемых источников энергии. Они помогают повысить безопасность и устойчивость энергоснабжения, а также снизить затраты для потребителей, поскольку зависимость от дорогого ископаемого топлива с их помощью также снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986384-krupneyshaya-v-mire-morskaya-vetryanaya-elektrostantsiya-zapuschena-v-velikobritanii/