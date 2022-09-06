Россия вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами

Курильские острова. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Правительство России вышло из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, бывшими жителями этих островов. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

"Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года", – говорится в тексте документа.

Министерству иностранных дел России было поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

В свою очередь генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство их страны выразило "решительный протест" российским властям в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов, передает РБК со ссылкой на NHK.

"Мы направили решительный протест в связи с этим решением", – сказал он.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси прокомментировал решение Москвы и назвал его "абсолютно необоснованным и недопустимым", пишет РИА Новости.

"По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса", – подчеркнул он.

Ранее Япония призвала Россию не проводить военные учения на территории Курильских островов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986353-rossiya-vyshla-iz-soglasheniya-ob-oblegchennom-poseschenii-kuril-yapontsami/