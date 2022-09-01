Премьер Финляндии заявила о переходе страны на "военную экономику" из-за кризиса
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что их страна столкнулась с энергетическим кризисом. Она отметила, что государство словно живет в условиях "военной экономики", передает Yle.
Марин надеется, что Еврокомиссия поможет в решении энергетического кризиса. По ее словам, одной из мер может стать установление потолка цен на электричество.
"Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация", – сказала премьер-министр Финляндии.
Как отметила Марин, это уже третий кризис в стране за срок полномочий нынешнего правительства после пандемии коронавируса и начала войны в Украине.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за скандальный снимок, сделанный на частной вечеринке в ее официальной резиденции Кесяранта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985676-premer-finlyandii-zayavila-o-perehode-strany-na-voennuyu-ekonomiku-iz-za-krizisa/