Евросоюз приостановит соглашение с Россией об упрощении визового режима

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Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке визового соглашения с Россией. При этом им не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, передает Bloomberg.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС не будут вводить общий запрет на выдачу виз россиянам.

"Европейский союз прекратит действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для этого нужно только квалифицированное большинство государств-членов, и из сегодняшних выступлений было ясно, что оно у нас есть", – сказал Сийярто на брифинге.

При этом страны Балтии выступают за запрет на выдачу виз на фоне наплыва российских туристов, въезжающих в ЕС через их границы. Польша, Эстония, Литва и Латвия заявили в совместном заявлении, что рассматривают возможность введения "временных мер на национальном уровне" для ограничения количества российских граждан, въезжающих в страны блока и Шенгенскую зону через их границы.

Ранее Бельгия выступила против запрета на выдачу виз гражданам России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985593-evrosoyuz-priostanovit-soglashenie-s-rossiey-ob-uproschenii-vizovogo-rezhima/