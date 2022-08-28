Трех человек арестовали по делу о взрыве в ТЦ в центре Еревана

Спасатели расчищают завалы на месте происшествия. Фото: KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images

В Ереване по делу о взрыве в торговом центре "Сурмалу", который произошел 2 недели назад, арестовали трех человек - им предъявлены обвинения.

Начальник управления по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян рассказал подробности по делу, пишет Life.

"Трое из задержанных в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" арестованы. Ходатайство об аресте заместителя директора ЗАО "Ереванский консервный завод" отклонено", - сообщил секретарь об аресте подозреваемых.

Сообщается, что их обвиняют в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшей смерть людей.

Напомним, 14 августа в ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв с возгоранием. Инцидент случился в магазине пиротехнических изделий. В МЧС исключили версию теракта.

По официальным данным, в результате взрыва в ТЦ погибли 16 человек, 62 пострадали. 17 и 18 августа в Армении объявлен двухдневный траур.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985294-treh-chelovek-arestovali-po-delu-o-vzryve-v-tts-v-tsentre-erevana/