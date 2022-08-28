Макрона освистали во время его визита в Алжир

Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Эммануэля Макрона в Алжире встретила враждебно настроенная толпа. Президент Франции находился с визитом в городе Оране, собравшиеся освистали политика.

Толпа выкрикивала оскорбления в адрес французского лидера, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал France Info.

Отмечается, что Макрон перед этим вышел из магазина Disco Maghreb, связанного с музыкальным стилем раи.

По словам корреспондентов, собравшаяся толпа также выкрикивала различные лозунги, например: "Да здравствует Алжир!" и "Мы у себя дома".

Отметим, что Алжир долгое время находился по властью Франции. В 1962 году страна обрела независимость.

Встреча Макрона с агрессивно настроенными горожанами попала в объектив камеры.

Напомним, что в июне коалиция Макрона победила на выборах в парламент Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985271-makrona-osvistali-vo-vremya-ego-vizita-v-alzhir/