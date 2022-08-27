На встрече Алиева и Пашиняна могут решить вопрос о создании группы по мирному соглашению

Ильхам Алиев. Фото: trend.az

Помощник президента Азербайджана выразил надежду, что на предстоящей встрече Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном решится вопрос о создании группы по мирному соглашению, передает РИА Новости.

Встреча двух лидеров должна состояться 31 августа в Брюсселе.

"При посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля в конце этого месяца в Брюсселе состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Мы надеемся, что на этой встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", - сказал помощник Алиева Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в Ереване наблюдаются некоторые колебания по данному вопросу.

Также в Москве должна состояться встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении, на которой будут обсуждаться ряд двусторонних вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985178-na-vstreche-alieva-i-pashinyana-mogut-reshit-vopros-o-sozdanii-gruppy-po-mirnomu-soglasheniyu/