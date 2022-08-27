Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech

Вакцина Moderna. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Американская компания Moderna подала в суд на BioNTech и Pfizer. Последние две, как утверждают в Moderna, при создании одной из своих вакцин позаимствовали их технологию, сообщается в пресс-релизе компании.

"Компания Moderna считает, что вакцина COVID-19 Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech нарушает патенты, поданные компанией Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК компании Moderna", - сказано в сообщении.

Данная технология применялась Moderna в разработке их вакцины против коронавируса Spikevax. А Pfizer и BioNTech, в свою очередь, скопировали технологию без их разрешения, говорится в документе.

Moderna подала иск только в 2022 году, так как в разгар пандемии коронавируса пообещала следовать принципам "справедливого глобального доступа". Но сейчас в компании решили пересмотреть свою позицию и призывают конкурентов "уважать ее интеллектуальные права", оформив соответствующую лицензию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985120-moderna-podala-v-sud-na-pfizer-i-biontech/