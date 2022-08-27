Байден высказался об обысках в доме Трампа

Джо Байден. Фото: Brendan Smialowski/Contributor/Getty Images

Американский президент Джо Байден прокомментировал обыски ФБР в резиденции Дональда Трампа. Глава США отметил, что допускает возможность в некоторых условиях проводить работу с секретными документами вне служебных помещений, передает CNN.

"Это зависит от типа документов и от того, насколько надежно обеспечена сохранность", – сказал Байден, когда у него спросили, уместно ли забирать домой секретные материалы.

Президент США также сообщил, что в его доме есть специально оборудованное место, где он может работать с секретными документами за пределами Белого дома.

"У меня дома есть оборудованное пространство, которое является полностью безопасным", – добавил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что правительство США изъяло у Дональда Трампа более 300 секретных документов за все время с момента его ухода с поста президента. Первую партию документов американское правительство изъяло у Трампа в январе этого года. Другой комплект помощники 45-го президента вернули министерству юстиции США в июне. И более 150 документов с грифом "секретно" удалось вернуть при недавнем обыске в его резиденции Мар-а-Лаго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985097-bayden-vyskazalsya-ob-obyskah-v-dome-trampa/