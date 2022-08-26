Посольства России приостановили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

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Посольства Российской Федерации приостановили выдачу биометрических загранпаспортов сроком на 10 лет, об этом сообщается на официальном сайте консульского информационного портала МИД РФ.

В сообщении говорится, что с 26 августа российские посольства приостановили выдачу 10-летних загранпаспортов.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет).

Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного", - говорится в сообщении ведомства.

В объявлении на сайте консульского департамента МИД России уточняется, что приостановка связана с техническими причинами.

"О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985065-posolstva-rossii-priostanovili-vydachu-zagranpasportov-srokom-na-desyat-let/