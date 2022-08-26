Использовать криптовалюу запретили в Афганистане

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Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюту. Несколько трейдеров были арестованы, сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на представителей полиции страны.

"Центральный банк дал нам приказ остановить все обмены валют, не дать частным лицам и бизнесменам торговать мошенническими цифровыми валютами, такими, как то, что обычно называют биткоином", – сообщил глава отдела уголовных расследований полицейского управления города Герата Сайед Шах Саадаат.

По его словам, 13 человек уже были арестованы, а более 20 предприятий, связанных с криптовалютой, закрыты в Герате.

Как сообщает издание, запреты были введены после того, как некоторые афганцы стали пользоваться криптовалютой, чтобы сохранить свои сбережения и защитить их от талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

Сегодня также сообщалось, что правительство Афганистана в лице талибов заблокировало более 23 млн сайтов, которые сочло "неэтичными".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985040-ispolzovat-kriptovalyuu-zapretili-v-afganistane/