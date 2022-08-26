Германия не поставит Украине оружие, с помощью которого возможен обстрел российских территорий

Олаф Шольц. Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что они не будут поставлять в Украину виды вооружений, с помощью которых возможен обстрел российских территорий, передает ТАСС.

Такое мнение канцлер ФРГ выразил во время встречи с гражданами в Магдебурге. Он отметил, что цель поставок - помощь Украине в отстаивании своего суверенитета и территориальной целостности.

"Президент [США Джо] Байден сформулировал это довольно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, из которого можно стрелять по территории России", - сказал Шольц.

Правительство Германии тщательно обдумывает каждый свой шаг, сказал канцлер ФРГ. И в ситуации с войной важно поддержать Украину и не допустить, чтобы масштабы конфликта вышли за пределы Украины и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984989-germaniya-ne-postavit-ukraine-oruzhie-s-pomoschyu-kotorogo-vozmozhen-obstrel-rossiyskih-territoriy/