Самый низкий в мире уровень рождаемости зафиксирован в Южной Корее

Иллюстративное фото: pexels.com

В Южной Корее зафиксирован самый низкий в мире уровень рождаемости. Эксперты говорят, что демографический кризис может сильно повлиять на экономику страны, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно официальным данным, показатель рождаемости в Южной Корее составляет 0,81 ребенка на одну женщину. В развитых странах этот показатель равен 1,6. Чтобы сохранить численность населения на прежнем уровне и компенсировать миграцию, странам необходимо, чтобы в каждой семье рождалось по два ребенка.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, уровень рождаемости за последние 60 лет сильно снизился во всем мире. Но в Южной Корее эта тенденция наблюдается особенно сильно. Еще в 1970-х годах женщины этой страны в среднем имели четверых детей.

Сокращение численности населения может спровоцировать сильную экономическую напряженность. Нагрузка на систему здравоохранения и пенсионную систему возрастет. Сокращение численности молодежи может привести к нехватке рабочей силы, что также сильно повлияет на экономику.

При этом эксперты утверждают, что жители Южной Кореи отказываются от рождения детей именно из-за экономических факторов: роста стоимости жизни и слишком высоких цен на жилье. На семейные планы граждан также повлияла пандемия COVID-19 и ее последствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984958-samyy-nizkiy-v-mire-uroven-rozhdaemosti-zafiksirovan-v-yuzhnoy-koree/