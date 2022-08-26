Суд США потребовал опубликовать причины обыска в доме Трампа

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Суд потребовал от правительства Соединенных Штатов опубликовать причины обыска в резиденции экс-президента Дональда Трампа, об этом говорится в постановлении инстанции.

"В полдень пятницы или ранее правительство должно опубликовать отредактированную версию письменных показаний", – говорится в документе.

Напомним, в начале августа Федеральное бюро расследований США (ФБР) провело обыск в доме бывшего президента Дональда Трампа. Во время обыска Трамп находился в Нью-Йорке. Сотрудники ФБР нашли и изъяли в доме экс-президента США 11 наборов секретных документов. Трамп потребовал вернуть секретные документы, которые были изъяты из его резиденции. Он заявил, что изъятые материалы подпадают под адвокатскую тайну, а также сослался на отчет, согласно которому ряд бумаг защищены привилегией исполнительной власти. Последнее подразумевает право президента США не раскрывать определенную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984953-sud-ssha-potreboval-opublikovat-prichiny-obyska-v-dome-trampa/