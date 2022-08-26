Байден назвал Трампа "побежденным бывшим президентом" США

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joe Raedle / Staff

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления назвал своего предшественника Дональда Трампа "побежденным бывшим президентом". Трансляцию мероприятия вел телеканал C-Span.

"В 2020 году [во время выборов президента США] вы и 81 миллион американцев проголосовали за спасение нашей демократии. Вот почему Дональд Трамп не только бывший президент. Он - побежденный бывший президент. И сейчас вы должны вновь проголосовать, чтобы спасти демократию снова", - сказал Байден на митинге Демократического национального комитета в Роквилле, штат Мэриленд.

Действующий президент США на мероприятии рассказал о достижениях Демократической партии в преддверии выборов в Конгресс в ноябре.

Также на мероприятии Байден назвал "полуфашистским" лозунг Make America Great Again (MAGA), который использовал Трамп во время своей президентской кампании в 2016 году, передает Politico.

"Это не только Трамп, вся философия, которая лежит в основе [лозунга] <...> это похоже на полуфашизм <...> Я уважаю консервативных республиканцев. Но я не уважаю этих республиканцев с MAGA [использующих данный лозунг]", - сказал Байден.

Тем временем промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября 2022 года. На них изберут 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984932-bayden-nazval-trampa-pobezhdennym-byvshim-prezidentom-ssha/