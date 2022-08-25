Тайвань увеличит расходы на оборону в 2023 году из-за угрозы со стороны Китая

Солдаты ВМС Тайваня на военном корабле. Иллюстративное фото: Annabelle Chih/Getty Images

В правительстве Тайваня планируют увеличить расходы на вооруженные силы на 14 процентов в следующем году. Решение было принято на фоне масштабных военных учений и провокационных действий со стороны Китая, передает Bloomberg.

Кабинет министров Тайваня утвердил планы по увеличению оборонного бюджета на 2023 год до 397,4 млрд тайваньских долларов (13,2 млрд долларов США). Также было предложено включить дополнительный специальный бюджет на закупку военной техники.

Таким образом, в следующем году общие военные расходы достигнут рекордного показателя в 19,4 млрд американских долларов. А это на 13,9% больше, чем в 2022 году.

Увеличение расходов на оборону связано с угрозой безопасности со стороны Китая. После визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и конгрессменов на Тайвань армия КНР начала масштабные военные учения вокруг острова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984787-tayvan-uvelichit-rashody-na-oboronu-v-2023-godu-iz-za-ugrozy-so-storony-kitaya/