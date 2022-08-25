Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману изберут меру пресечения 25 августа

Евгений Ройзман. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Задержанному бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману изберут меру пресечения 25 августа в 13:00 часов по местному времени (14:00 часов по Нур-Султану), передает ТАСС.

"Завтра в 13:00 по местному времени (14:00 часов по времени Нур-Султана)", - сказала помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.

Адвокат Владислав Идамжапов сообщил, что Ройзмана в Москву этапировать не будут.

Известно, что экс-мэр Екатеринбурга был задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии.

Напомним, Евгений Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге. Ему вменяют статью 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".

В его квартире провели обыск, изъяв загранпаспорт и некоторую технику. После обыска он покинул свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Ройзман неоднократно делал высказывания против войны в Украине. Также открыто поддерживал Навального и Ходорковского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984688-eks-meru-ekaterinburga-royzmanu-izberut-meru-presecheniya-25-avgusta/