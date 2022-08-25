Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману изберут меру пресечения 25 августа
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Задержанному бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману изберут меру пресечения 25 августа в 13:00 часов по местному времени (14:00 часов по Нур-Султану), передает ТАСС.
"Завтра в 13:00 по местному времени (14:00 часов по времени Нур-Султана)", - сказала помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.
Адвокат Владислав Идамжапов сообщил, что Ройзмана в Москву этапировать не будут.
Известно, что экс-мэр Екатеринбурга был задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Напомним, Евгений Ройзман был задержан 24 августа в Екатеринбурге. Ему вменяют статью 280.3. "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ".
В его квартире провели обыск, изъяв загранпаспорт и некоторую технику. После обыска он покинул свой дом в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.
Ройзман неоднократно делал высказывания против войны в Украине. Также открыто поддерживал Навального и Ходорковского.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984688-eks-meru-ekaterinburga-royzmanu-izberut-meru-presecheniya-25-avgusta/