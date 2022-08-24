США нанесли авиаудары по объектам террористической группировки в Сирии

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по поддерживаемым Ираном группировкам в Сирии, передает CNN со ссылкой на сообщение Центрального командования США.

Удары были нанесены по "объектам инфраструктуры, используемым группировками, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции" в сирийском городе Дейр-эз-Зор.

Представитель Центрального командования Джо Буччино пояснил, что их целью были бункеры, которые использовались для хранения боеприпасов. Перед нанесением ударов американские военные вели наблюдение за объектами более 400 часов.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США нанесли сегодня высокоточные авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре", - сказал Буччино.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США оставляют за собой право ударить по любой террористической группировке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984578-ssha-nanesli-aviaudary-po-obektam-terroristicheskoy-gruppirovki-v-sirii/