NYT: Трамп хранил у себя более 300 секретных документов, которые унес из Белого дома

Дональд Трамп. Фото: Scott Olson/Getty Images

Правительство Соединенных Штатов изъяло у Дональда Трампа более 300 секретных документов за все время с момента его ухода с поста президента, передает The New York Times со ссылкой на источники.

Первую партию документов американское правительство изъяло у Трампа в январе этого года. Другой комплект помощники 45-го президента вернули министерству юстиции США в июне. И более 150 документов с грифом "секретно" удалось вернуть при недавнем обыске в его резиденции Мар-а-Лаго.

По словам источника, Трамп унес с собой секретные документы ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР по самым разным темам, представляющим интерес для национальной безопасности.

В общей сложности в этом месяце сотрудники ФБР получили 26 коробок. Утверждается, что один из комплектов, унесенных Трампом, имел наивысший гриф секретности.

Тем временем юристы Трампа потребовали назначить "стороннего адвоката", чтобы он смог определить, какие из изъятых документов подлежат возврату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984430-nyt-tramp-hranil-u-sebya-bolee-300-sekretnyh-dokumentov-kotorye-unes-iz-belogo-doma/