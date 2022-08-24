Сингапур построит огромный терминал в аэропорту Чанги на случай новой пандемии

Аэропорт Чанги. Фото: pexels.com

Сингапур построит гигантский новый терминал в аэропорту Чанги, чтобы воздушная гавань могла работать, даже если в мире вновь случится пандемия. Новый терминал будет введен в эксплуатацию в середине 2030-х годов, передает Bloomberg.

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Аэропорт Чанги регулярно признается одним из самых комфортных аэропортов мира. В ближайшее время здесь начнется строительство пятого терминала, размер которого позволит регулировать пропускную способность аэропорта даже во время пандемии. Этот шаг связан с тем, что город-государство Сингапур стремится укрепить свои позиции в качестве основного авиационного узла Азии. При этом главный конкурент Сингапура, Гонконг, все еще работает в режиме карантинных ограничений.

"В долгосрочной перспективе авиаперевозок станет больше, поскольку все больше людей переходят в средний класс. Мы хотим, чтобы аэропорт мог гибко перестроиться к новому режиму, если вдруг в мире опять случится пандемия.

Огромная площадь нового терминала позволит изолировать пассажиров разных рейсов, чтобы избежать перекрестного заражения" — говорит премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Терминал, который будет построен к середине 2030-х годов, станет образцом для других крупных международных аэропортов и продемонстрирует, что авиационная отрасль в состоянии подготовиться к событиям, которые могут не поддаваться контролю. Например, к вспышке нового вируса и карантинным ограничениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984393-singapur-postroit-ogromnyy-terminal-v-aeroportu-changi-na-sluchay-novoy-pandemii/