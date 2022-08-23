Юристы Трампа потребовали назначить "стороннего адвоката" в деле с обыском

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Юристы Дональда Трампа обратились к федеральному судье с просьбой назначить "стороннего адвоката", чтобы он определил, какие из изъятых в резиденции Мар-а-Лаго конфиденциальные документы подлежат возврату, передает CNN.

Присутствие стороннего адвоката в расследовании должно гарантировать, что министерство юстиции вернет все его личные документы, что были изъяты ФБР во время обыска. Также сторонний адвокат должен наблюдать за рассмотрением этих материалов.

В поданном иске Трамп утверждает, что его конституционные права были нарушены и что в ходе рейда были изъяты его личные документы. Помимо этого, он требует, чтобы ему предоставили подробный отчет о том, что именно было изъято.

"Ордер на обыск в Мар-а-Лаго от 8 августа был санкционирован федеральным судом после установления достаточных оснований. Министерству известно о ходатайстве, поданном сегодня вечером. Соединенные Штаты представят свой ответ в суде", - сообщил представитель министерства юстиции США.

Напомним, обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго состоялся 8 августа. В ходе рейда агенты ФБР изъяли 11 коробок с секретными документами, которые экс-президент унес с собой из Белого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984353-yuristy-trampa-potrebovali-naznachit-storonnego-advokata-v-dele-s-obyskom/