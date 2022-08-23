Прокуратура Аргентины запросила 12 лет тюрьмы для вице-президента страны

Кристина Киршнер. Фото: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Прокурор Аргентины Диего Лусиани попросил назначить действующему вице-президенту страны Кристине Киршнер 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на TN.

"Прокурор Диего Лусиани запросил наказание в виде 12 лет тюрьмы в отношении Кристины Киршнер. Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус в пользу предпринимателя Ласаро Баеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о проведении государственных работ с 2007 по 2015 год через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была президентом Аргентины.

Кроме тюремного заключения, прокуратура также требует запретить вице-президенту занимать государственные посты и обязать ее выплатить штраф в один миллиард долларов.

Ранее экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984338-prokuratura-argentiny-zaprosila-12-let-tyurmy-dlya-vitse-prezidenta-strany/