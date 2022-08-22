WP: Демократы начали избегать участия Байдена в кампаниях перед выборами в Конгресс

Джо Байден. Фото: Getty Images/ Jim Watson/ Contributor

The Washington Post провел опрос среди более 60 участников кампаний по борьбе за пост губернатора и гонок за место в Конгрессе. Выяснилось, что многие в демократической партии избегают участия Байдена в своих кампаниях.

Кандидаты от демократической партии во время кампаний, как пишет газета, просят Байдена не приезжать или вовсе избегают. Кроме того, имя 46-го президента практически не упоминается на сайтах кампаний или в соцсетях.

При этом Байдена в последнее время чаще критикуют в телевизионной рекламе, чем его предшественников Обаму и Трампа.

Немногие из опрошенных выразили желание, чтобы действующий президент участвовал в кампании в их штате или округе. Такой же "популярностью" пользуется вице-президент Камала Харрис.

При этом есть и те, кто критикует демократов, которые пытаются дистанцироваться от Байдена.

"Если они [демократы] не хотят, я считаю это политической недобросовестностью. Если вы не хотите [участия в кампании] Байдена, это недобросовестная практика", - сказал старший сотрудник Демократического национального комитета Седрик Ричмонд.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 8 ноября 2022 года. На них изберут 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984262-wp-demokraty-nachali-izbegat-uchastiya-baydena-v-kampaniyah-pered-vyborami-v-kongress/