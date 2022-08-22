Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме
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Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме. Это усилило напряжение между ним и действующим правительством страны, передает The New York Times.
Противостояние Хана с действующим правительством Пакистана может вызвать волну гражданских протестов.
Экс-премьер 20 августа произнес страстную речь перед десятками тысяч сторонников в столице Исламабаде. Он осуждал недавний арест одного из своих советников и пообещал призвать к ответственности судью и полицию, которые в этом участвовали.
На следующий день, 21 августа, Хану предъявили обвинение в соответствии с законом Пакистана о борьбе с терроризмом. Утверждается, что экс-премьер якобы пытался запугать судебную систему и полицию страны. Его пока не арестовали.
Имран Хан покинул пост премьера в апреле после объявления вотума недоверия. Но поддержка среди пакистанцев только усилилась, из-за чего последовала волна репрессий его сторонников действующими властями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984193-eks-premeru-pakistana-imranu-hanu-predyavili-obvinenie-v-terrorizme/