Экс-премьеру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме

Имран Хан. Фото: Samir Hussein/WireImage

Бывшему премьер-министру Пакистана Имрану Хану предъявили обвинение в терроризме. Это усилило напряжение между ним и действующим правительством страны, передает The New York Times.

Противостояние Хана с действующим правительством Пакистана может вызвать волну гражданских протестов.

Экс-премьер 20 августа произнес страстную речь перед десятками тысяч сторонников в столице Исламабаде. Он осуждал недавний арест одного из своих советников и пообещал призвать к ответственности судью и полицию, которые в этом участвовали.

На следующий день, 21 августа, Хану предъявили обвинение в соответствии с законом Пакистана о борьбе с терроризмом. Утверждается, что экс-премьер якобы пытался запугать судебную систему и полицию страны. Его пока не арестовали.

Имран Хан покинул пост премьера в апреле после объявления вотума недоверия. Но поддержка среди пакистанцев только усилилась, из-за чего последовала волна репрессий его сторонников действующими властями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984193-eks-premeru-pakistana-imranu-hanu-predyavili-obvinenie-v-terrorizme/