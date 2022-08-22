Шольц рассказал, как долго хотел бы оставаться на посту канцлера ФРГ

Олаф Шольц. Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, на какое время ему хотелось бы еще оставаться на посту. Он также оценил возможность введения ограничений на срок нахождения на посту канцлера, передает РИА Новости.

"Я хочу позаботиться о том, что мы решим стоящие перед нами задачи, которые сейчас очень-очень сложны, и сделаем это настолько хорошо и добьемся такого прогресса для нашей страны, что я получу еще один мандат. Это было бы неплохо", - сказал Шольц, ответив на вопрос, сколько времени ему бы хотелось оставаться на занимаемом сейчас посту.

Также Шольца спросили, нужно ли наложить ограничения на срок нахождения на посту канцлера Германии.

По словам политика, это зависит от мнения избирателей и системы избрания лидера в стране.

"Я думаю, это то, что должны решить избиратели. Имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти", - сказал он.

В Германии представлено много политических партий, в отличие от других европейских стран, где коалиций бывает только две. Соответственно, по мнению Шольца, в ограничениях нет необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984172-sholts-rasskazal-kak-dolgo-hotel-by-ostavatsya-na-postu-kantslera-frg/