ФБР не придало огласке обыск в доме Трампа из-за риска уничтожения им секретных документов

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Министерство юстиции США опасалось, что если придать обыск в резиденции Трампа огласке, бывший президент решится уничтожить часть улик, передает The Washington Times со ссылкой на судебные документы.

Как оказалось, федеральный судья был заранее предупрежден о том, что ордер на обыск в трамповской резиденции Мар-а-Лаго должен быть сохранен в секрете. Поскольку в Минюсте США опасались, что перед приходом ФБР Трамп может уничтожить ряд секретных документов, а ордер на публичный обыск "создаст риск для безопасности" разыскиваемых материалов.

"Соединенные Штаты считают, что есть веские причины [для того, чтобы не опечатывать ордер], поскольку целостность расследования может быть поставлена под угрозу, а доказательства могут быть уничтожены", - сказал прокурор в Южном округе Флориды Хуан Антонио Гонсалес.

Обыск в резиденции экс-президента Мар-а-Лаго во Флориде состоялся 8 августа. Причиной послужило то, что после завершения президентского срока Трамп забрал с собой секретные документы.

В результате обыска было изъято 20 коробок с секретными материалами, которые Трамп потребовал вернуть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983926-fbr-ne-pridalo-oglaske-obysk-v-dome-trampa-iz-za-riska-unichtozheniya-im-sekretnyh-dokumentov/