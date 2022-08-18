Билла Гейтса наградили японским орденом Восходящего солнца

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси наградил основателя Microsoft Билла Гейтса орденом Восходящего солнца первой степени, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Гейтсу присудили орден еще в апреле 2020 года за вклад в укрепление систем здравоохранения развивающихся стран. Но из-за пандемии коронавируса он смог получить его только сейчас. Основатель Microsoft назвал присуждение ордена честью для него.

"Мы рассчитываем, что вы будете и дальше вносить свой вклад в развитие глобального здравоохранения", - сказал Хаяси.

Орден Восходящего солнца Японии имеет восемь степеней. Гейтсу присудили орден первой степени. Награда была учреждена еще в 1875 году.

Ранее стало известно, что миллиардер Гейтс заявил о намерении отдать практически все свое состояние на благотворительность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983725-billa-geytsa-nagradili-yaponskim-ordenom-voshodyaschego-solntsa/