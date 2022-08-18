HSBC: Сингапур станет столицей миллионеров к 2030 году

Вид на Сингапур. Фото: Getty Images/ fazon1

По данным HSBC, Сингапур к 2030 году обгонит Австралию и станет городом-государством с самой высокой долей миллионеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает Bloomberg.

Доля миллионеров в Сингапуре составит 13,4% взрослого населения. К слову, город-государство на данный момент является также мировым финансовым центром.

За ним в рейтинге последуют Австралия (12,5%), Гонконг (11,1%) и Тайвань (10,2%).

Утверждается, что к 2030 году доля миллионеров в этих четырех государствах будет выше, чем в Соединенных Штатах.

К 2030 году после Тайваня идут Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Китай и Малайзия.

Согласно отчету HSBC за 2021 год, первенство было за Австралией, а Сингапур занимал второе место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983707-hsbc-singapur-stanet-stolitsey-millionerov-k-2030-godu/