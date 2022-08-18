Израиль и Турция восстановили дипломатические отношения. Фото: Twitter/Isaac Herzog

Израиль и Турция решили восстановить дипломатические отношения. 17 августа президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Яир Лапид провели телефонный разговор.

"Я высоко оцениваю возобновление полных дипломатических отношений с Турцией - важное событие, которым мы руководили в течение последнего года, которое будет способствовать расширению экономических отношений, взаимного туризма и дружбы между израильским и турецким народами", - написал президент Израиля Ицхак Херцог.

"Я только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Мы поздравили друг друга с решением о полном возобновлении наших дипломатических отношений", - пишет премьер Израиля Яир Лапид.

Также последовал официальный ответ турецкой стороны по этому поводу.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Эрдоган удовлетворен развитием отношений в рамках, согласованных во время визита президента и премьер-министра Израиля в Турцию", - говорится в официальном аккаунте в Twitter президента Турции.

К слову, в этом году Турцию с официальным визитом посетили президент и премьер Израиля.

Отношения двух стран резко ухудшились после конфликта у берегов Газы в 2010 году между Армией обороны Израиля и активистами движения Free Gaza Movement. Последние хотели провести 10 тысяч тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В результате столкновения были жертвы, десятки человек с обеих сторон пострадали.

Турецко-израильские отношения наладились в 2016 году. Но в мае 2018 года вновь ухудшились, когда на административной границе сектора Газа от рук израильских солдат погибли десятки палестинцев, протестовавших против переноса посольства США в Иерусалим, передает Bloomberg.

Турция тогда попросила посла Израиля покинуть страну. В ответ Израиль выдворил турецкого консула в Иерусалиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983679-izrail-i-turtsiya-vosstanovili-diplomaticheskie-otnosheniya/