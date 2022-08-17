Экс-премьер Австралии Моррисон тайно назначил себя главой пяти министерств
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Во время пребывания на посту премьер-министра Австралии Скотт Моррисон посредством тайных указов назначил себя главой пяти министерств страны, передает The Guardian.
Выяснилось, что в период с марта 2020 года по май 2021 года Моррисон назначил себя главой министерства здравоохранения, финансов, промышленности, науки, энергетики и ресурсов, внутренних дел и казначейства. Все это в дополнение к должности премьера и при этом без ведома общественности.
Самоназначения Моррисона давали ему право принимать ключевые решения в этих областях.
Сейчас экс-премьер состоит в парламенте, но коллеги призывают его немедленно уйти в отставку. Сам Моррисон заявил, что не помнит, каким образом он назначил себя на большую часть всех этих должностей.
Его преемник Энтони Альбанез осудил его действия.
Моррисон занимал пост премьера Австралии с 2018 по 2022 год.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983606-eks-premer-avstralii-morrison-tayno-naznachil-sebya-glavoy-pyati-ministerstv/