США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы для стран Африки

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Правительство США направит 68 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе ООН на закупку украинской пшеницы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в Twitter.

"Соединенные Штаты выделят 68 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе на закупку украинской пшеницы для решения острого мирового продовольственного кризиса", - пишет Блинкен.

Он также призвал другие страны последовать их примеру.

Предполагается, что зерно будет направлено жителям стран Сомалийского полуострова.

Украина и Россия подписали соглашение по экспорту украинского зерна в другие страны 22 июля в Стамбуле. Условия соглашения сторонами выполняются.

12 августа первое судно с украиснким зерном покинуло Турцию и направилось в Египет. Изначально сухогруз направился в Ливан, но там от него отказались из-за задержки на более чем пять месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983579-ssha-vydelyat-68-mln-dollarov-na-zakupku-ukrainskoy-pshenitsy-dlya-stran-afriki/