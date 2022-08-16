Глава Пентагона Ллойд Остин заразился COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заразился коронавирусной инфекцией. Соответствующее сообщение от его имени было опубликовано 15 августа на сайте Минобороны США.

"Сегодня утром у меня был положительный тест на COVID-19. У меня наблюдаются легкие симптомы, и в соответствии с рекомендациями CDC [Центров по контролю и профилактике заболеваний США] я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней", - написано от имени Остина.

Он добавил, что будет продолжать работу из дома. А последний раз он контактировал с Байденом 29 июля.

Ранее о заболевании коронавирусом в легкой форме сообщил глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла. До этого он вакцинировался четыре раза.

Также недавно отрицательный тест на COVID-19 сдал президент Байден.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983328-glava-pentagona-lloyd-ostin-zarazilsya-covid-19/