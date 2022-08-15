Афганистан заявил о заинтересованности в поставках российской нефти по бартеру

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Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил о заинтересованности правительства страны в поставках российской нефти по бартеру, передает РИА Новости.

Можно договориться о поставках по бартеру, если России будут интересны афганские товары, говорит Азизи.

"Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли, при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции", - сказал он.

Также он сообщил, что Афганистан хочет закупить примерно один миллион баррелей российской нефти.

14 августа афганская делегация прибыла в Москву для переговоров, которые начнутся в понедельник 15 августа.

Тем временем экс-президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, почему решил сбежать из страны перед приходом талибов в Кабул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983184-afganistan-zayavil-o-zainteresovannosti-v-postavkah-rossiyskoy-nefti-po-barteru/