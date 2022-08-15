Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о разводе с супругой

Виталий Кличко. Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Мэр украинского Киева Виталий Кличко сообщил, что разводится с супругой Натальей после 25 лет брака. Пара уже долгое время живет в разных странах, передает телеканал ТСН.

Кличко с супругой остались в хороших отношениях. Решение о разводе было принято по обоюдному согласию.

"Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", - сказал Кличко.

Виталий и Наталья поженились в 1997 году. В браке родились двое сыновей и дочь. Сейчас Наталья проживает в Германии, дети взрослые и учатся за границей.

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983180-mer-kieva-vitaliy-klichko-soobschil-o-razvode-s-suprugoy/