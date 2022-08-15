У президента Эквадора выявили злокачественную опухоль

Гильермо Лассо. Кадр из видео: twitter.com/LassoGuillermo

Президенту Эквадора Гильермо Лассо диагностировали меланому. В скором времени он отправится в США на дополнительное обследование, передает РБК со ссылкой на Twitter секретариата по коммуникациям главы страны.

Сообщается, что Лассо отправится в Хьюстон 16 августа, чтобы пройти дополнительное обследование после того, как ему диагностировали меланому – злокачественную опухоль кожи. Диагноз ему поставили после перенесенной операции на веках.

Его не будет в стране до 21 августа. Данную поездку он совершит на собственные средства.

РБК со ссылкой на газету El Universo также пишет, что у президента Эквадора меланома была обнаружена на правом веке.

Напомним, в конце июля президент Эквадора Гильермо Лассо заразился коронавирусной инфекцией. Несмотря на недуг, он продолжил работать из Дворца правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983160-u-prezidenta-ekvadora-vyyavili-zlokachestvennuyu-opuhol/