Трамп потребовал вернуть изъятые ФБР из его резиденции секретные документы

Дональд Трамп. Фото: Marlene Awaad/Bloomberg via Getty Images

Бывший президент Соединенных Штатов потребовал вернуть секретные документы, которые были изъяты из его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает New York Post.

Трамп заявил, что изъятые материалы подпадают под адвокатскую тайну, а также сослался на отчет, согласно которому ряд бумаг защищены привилегией исполнительной власти. Последнее подразумевает право президента Соединенных Штатов не раскрывать определенную информацию.

"Я настоятельно прошу немедленно вернуть эти документы туда, откуда они были взяты. Спасибо!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

После обыска в резиденции стало известно, что сотрудники ФБР изъяли 11 коробок с документами разного уровня секретности.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу ABC сообщила, что администрация Байдена никак не вмешивалась в дело с обыском у Трампа.

"Мы не вмешиваемся. Нас не информируют <...> Это дело правоохранительных органов. И министерство юстиции будет действовать так, как считает нужным", - сказала Жан-Пьер.

Напомним, после окончания президентского срока Трамп вынес из Белого дома секретные документы. Это послужило причиной обыска ФБР в его резиденции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983124-tramp-potreboval-vernut-izyatye-fbr-iz-ego-rezidentsii-sekretnye-dokumenty/